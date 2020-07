Le Real Madrid lance enfin son équipe féminine !

Comme prévu, le Real Madrid a officialisé ce mercredi la reprise du CD Tacon, club de Liga féminine, pour en faire la section dames de la Maison Blanche.

Le Real Madrid faisait partie des rares clubs de l'élite européenne à ne pas disposer de section féminine, une anomalie officiellement corrigée avec l'absorption, prévue depuis de longs mois et votée par les socios, du CD Tacon, promu en Liga féminine en 2019. Ce rachat avait été décidée en septembre 2019 et coûtera 300.000 euros au Real Madrid ; il s'est accompagné de l'annonce de nombreux transferts locaux et internationaux, dont les nominées suédoises au Ballon d'Or Kosovare Asslani et Sofia Jakobsson.

Dès la saison prochaine, le FC Barcelone, meilleur club féminin du pays, pourra donc compter sur l'ambition de son rival de toujours, qui a enfin passé le pas du football féminin.