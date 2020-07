La haie d'honneur avant un match piège?

La rencontre entre Manchester City et Liverpool ne sera pas qu'une passation de pouvoirs.

Liverpool peut respirer. Le titre est dans la poche depuis la défaite des Citizens contre Chelsea et les hommes de Jürgen Klopp peuvent terminer la saison en essayant de passer la barre des 100 points.

Les joueurs de Guardiola vont devoir faire une haie d'honneur ce soir, pour célébrer le champion, mais ce ne sera pas une rencontre de gala pour la cause.

Dans ce type de duel, il y a beaucoup d'honneur en jeu. Après tout, les Citizens ont perdu le titre et c'est l'occasion pour eux de prouver devant l'Angleterre toute entière qu'ils avaient aussi l'étoffe d'un champion cette saison.

De plus, on se souvient de la rencontre aller et de la frustration de Pep suite aux deux fautes de main non-sifflées en faveur de son équipe.

Les Reds voudront eux l'emporter et montrer que leur domination va continuer, même après le titre attendu depuis 30 ans. Puis Klopp est un peu la bête noire de Guardiola. Il est l'entraîneur qui a le plus battu le Catalan, avec ses 8 victoires avec Liverpool ou le Borussia Dortmund.

