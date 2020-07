Choqué, Franck Ribéry serait prêt à quitter l'Italie

Hormis la victoire de son équipe, la Fiorentina à Parme (1-2), le Français aura vécu un bien mauvais week-end. Après s'être blessé lors de la rencontre, l'ailier gauche a découvert que sa maison avait été cambriolée à son retour chez lui.

Franck Ribéry avait décidé de rallier la Serie A et la Fiorentina l'été dernier après 12 saisons passées au Bayern Munich. Malgré une longue indisponibilité entre décembre et mars pour cause d'une blessure à la cheville, le natif de Boulogne-sur-Mer a disputé 15 rencontres avec la Viola avec qui il a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives.

Néanmoins, Kaiser Franck vient de vivre une mésaventure ce week-end puisque sa maison a été cambriolée. Un épisode qui a choqué le Français et qui pourrait le pousser à quitter l'Italie, comme il l'explique sur son compte Twitter.

"Au retour de cette victoire contre Parme, je suis rentré chez moi. Ce "chez-moi" en Italie, pays dans lequel j'ai décidé de poursuivre ma carrière après tant de belles années à Munich. Voilà ce que j'ai découvert ... Alors oui, ma femme a perdu quelques sacs, des bijoux, mais al Hamdoulillah ce n'est pas l'essentiel. Ce qui me choque, c'est l'impression d'être à poil. D'avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas. Je ne l'accepte pas ! Grâce à Dieu, ma femme et mes enfants étaient en sécurité, à Munich, mais comment avoir confiance aujourd'hui ? Comment me/nous sentir bien ici aujourd'hui après ça ? Je ne cours pas après les millions. Grâce à Dieu on ne manque de rien. En revanche, je cours toujours après le ballon, parce que c'est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout. Et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être."