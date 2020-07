🎥 Un autobut pour assurer le maintien: le Werder peut remercier sa bonne étoile !

Une saison pas comme les autres s'achève pour le Werder Brême qui aura tremblé jusqu'à lal dernière minute de son match de barrage mais qui reste en Bundesliga!

Un club historique sauvé in extremis. Très longtemps en position de relégable, le Werder de Brême avait arraché un ticket pour les barrages et un dernier espoir, lors de la dernière journée de championnat, à la faveur d’un 6-1 contre Cologne.

Mais pour s’offrir une nouvelle saison en Bundesliga, les Brêmois devaient encore se farcir Heidenheim, troisième et bonne surprise de deuxième division cette saison. Accroché samedi dans le match aller (0-0), le Werder a encore souffert jusqu’au bout ce mardi.

L’autobut très rapide (3 minutes) de Norman Theuerkauf aurait pourtant dû permettre aux Brêmois de se relâcher et de définitivement prendre le dessus, mais ils ont incessamment buté sur un excellent Kevin Mueller, intraitable entre les perches d’Heidenheim.

Heidenheim qui a d'ailleurs continué d'y croire et marqué deux fois via Kleindiest dans les dix dernières minutes, mais le 1-2 d'Augustinsson à la 95e avait définitivement rassuré le Werder qui passe par un trou de souris et grâce aux buts inscrits en déplacement (2-2). Recordman de saisons passées en Bundesliga (56 sur 57) le Werder sera présent au plus haut niveau du foot allemand pour la 41e année consécutive.