Débouté et dégoûté, Amiens évoluera bien en Ligue 2 l'an prochain

Le président d'Amiens, Bernard Joanin, a pourtant tout essayé mais garde une lueur d'espoir...uniquement financière.

Le Conseil d'Etat a rejeté vendredi le nouveau recours en référé déposé par l'Amiens SC. Le 26 juin dernier, l'ASC avait à nouveau saisi la plus haute juridiction administrative pour faire annuler sa relégation en Ligue 2 la saison prochain.

Mais le Conseil d'Etat a donné raison à la Ligue de Football Professionnelle et la Fédération Française de Football sur les décisions d'arrêter, de figer le classement et de procéder à des montées et descentes. L'Amiens SC jouera donc en Ligue 2 la saison prochaine.



Il reste encore un recours au fond qui doit être examiné dans plusieurs mois. S'il était donné raison l'Amiens SC, le club pourrait prétendre à une indemnisation.