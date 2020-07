Occasion manquée pour la Sociedad, opération en or pour Grenade

Avec quatre équipes en trois points et un seul ticket européen à prendre: la lutte pour l'Europa League sera indécise jusqu'au bout en Liga.

Getafe battu mercredi par Villarreal, la Real Sociedad avait une occasion à saisir dans le haut de tableau en Liga. En cas de victoire contre Grenade, les coéquipiers d'Adnan Januaj pouvaient reprendre place dans le top 6, synonyme de qualification européenne.

Et si la Real Sociedad a rapidement pris le contrôle du ballon, les Grenadiers se sont montrés beaucoup plus efficaces. Antonio Diaz et Roberto Soldado ont fait le boulot: tentatives, deux buts, Grenade avait fait le trou à la pause.

Mais la Real Sociedad n'a pas abdiqué pour autant. Mikel Merino a relancé la rencontre au retour des vestiaires et Mikel Oyarzabal égalisait à dix minutes du terme. On pensait alors la Sociedad lancée dans une folle remontada, mais les Grenadins ont asséné un dernier coup de boutoir à leurs hôtes du jour via une tête de Domingos Duarte.

Occasion manquée pour la Real Sociedad (septième), Grenade grimpe à la neuvième place et se relance dans la course à l'Europe. Seules trois unités séparent en effet Getafe, sixième de Grenade, neuvième.