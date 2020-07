🎥 Un contre éclair et l'autre trophée du jour pour Bruno Fernandes

Quel incroyable départ pour le Portugais à Manchester United. Architecte principal du retour en grâce des Red Devils en Premier League, Bruno Fernandes enchaîne les buts (8), les assists (7) et les prestations de haut vol. Et ça ne laisse pas indifférent puisqu’il a été élu ce vendredi, Joueur du mois en Premier League pour la deuxième fois consécutive.

Et comme un bonheur ne vient jamais seul, le nouveau chouchou des fans de Manchester United ajoutera un trophée de ‘Goal du mois de juin’ sur son étagère. Le but, inscrit par Bruno Fernandes à Brighton, au terme d’un contre parfait des Red Devils a notamment été préféré au magnifique coup-franc de Kevin De Bruyne contre Chelsea.

