Le projet complètement fou de l'Union Berlin pour ... remplir son stade !

La Bundesliga a une date de reprise : le début de la saison 2020-2021 est prévu pour le 18 septembre, devant un public réduit. L'Union Berlin, de son côté, a un plan : redémarrer la saison ... dans un stade comble.

L'Union Berlin espère bien pouvoir entamer la saison 2020-2021 devant un stade rempli : le club de la capitale a affirmé vouloir mener ... plus de 22.000 tests, de manière à ce que l'intégralité des supporters souhaitant se rendre au stade puissent être testée négative au Covid-19. Un projet complètement fou : "Nous sommes prêts à relever ce défi et à en assumer les frais financiers", affirme le président Dirk Zingler.

"La facilité n'a jamais été une option pour l'Union. Notre expérience au stade ne fonctionne pas à distance, si nous n'avons pas le droit de crier et de chanter, ce n'est pas l'Union. Mais la sécurité de nos visiteurs et employés est au centre de nos réflexions", continue Zingler. "Nous voulons rendre le football aux gens". Le club précise que diverses options sont actuellement à l'étude pour vérifierla faisabilité de ce projet et que plusieurs partenaires ont déjà été trouvés pour mettre en oeuvre ces tests.

La ville de Berlin interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu'au 24 octobre.