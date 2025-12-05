Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connus

On attendait tous le groupe et les adversaire de la Belgique pour la Coupe du monde 2026. Le voici, le voilà.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a placé la Belgique dans le groupe G, avec l’Iran, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande. Le groupe est abordable, mais comporte plusieurs équipes jamais affrontesé.

Les adversaires

La Belgique commencera le 15 juin contre l’Égypte, un match probablement programmé à Los Angeles. Elle rejouera ensuite l’Iran le 21 juin, dans une ville qui devrait être Seattle ou Vancouver. Le dernier match opposera les Diables Rouges à la Nouvelle-Zélande.

Ce Mondial sera particulier, en raison des différences de climat et des trajets entre les stades. Los Angeles a une chaleur sèche, tandis que Seattle et Vancouver offrent des conditions plus fraîches.

Rudi Garcia, qui vivra son premier grand tournoi à la tête de la Belgique, accueille ce tirage avec sérénité. Il souhaite ouvrir un nouveau cycle après l’élimination de 2022 et mise sur les deux matchs amicaux prévus en mars aux États-Unis pour acclimater son groupe.

Du côté des supporters, les avis sont partagés entre optimisme et prudence. Et vous, vous en pensez quoi de ce groupe ?