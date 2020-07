Premier League : Michail Antonio condamne Norwich, Watford se donne de l'air

La 35ème journée de Premier League a débuté cet après-midi. Deux rencontres étaient alors au programme à partir de 13h30 mettant aux prises plusieurs concurrents directs pour le maintien dans l'élite du football anglais.

Watford - Newcastle

Pour commencer, Watford (17e) avait besoin de points pour prendre ses distances avec Bournemouth (premier relégable). Un impératif respecté par les coéquipiers de Christian Kabasele puisque ces derniers se sont imposés deux buts à un face à Newcastle. En effet, après avoir pourtant encaissé l'ouverture du score, les Hornets se sont rattrapés grâce à un doublé de Troy Deeney sur penalty (52e, 82e). Un succès important qui leur permet de compter six points d'avance sur la zone rouge (avec un match en plus).

Norwich - West Ham

Lanterne rouge de Premier League, Norwich semblait condamner à descendre en Championship depuis plusieurs semaines. C'est désormais chose faite. En effet, en s'inclinant lourdement face à West Ham (défaite 0-4), les Canaris sont relégués en seconde division puisqu'il leur est mathématiquement impossible de se sauver. Du côté des Hammers, Michail Antonio a inscrit un quadruplé, permettant ainsi à son équipe de conserver sa seizième place malgré la victoire de Watford face aux Magpies.

Michail Antonio is the first player to score four goals in a Premier League away game since Harry Kane vs. Leicester in May 2017.



This is an unbelievable display. 🤯 pic.twitter.com/df1EbWpixk