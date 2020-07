Officiel: un "enfant du club" prolonge à Paris

Le deuxième défenseur français qui signe un nouveau contrat longue durée avec le club parisien.

Si le PSG a confirmé les départs de plusieurs cadres de son effectif (Thomas Meunier, Edinson Cavani et Thiago Silva, entre autres), la direction parisienne a tout de même aussi profité de l'été pour valider plusieurs prolongations.

Après Layvin Kurzawa, c'est au tour de Presnel Kimpembe de signer un nouveau contrat de quatre ans avec le PSG. Formé à Paris, le défenseur central de 24 ans avait disputé son premier match avec le noyau pro en 2015, cinq ans plus tard, il a disputé 136 rencontres avec la vareuse parisienne, pour un but et un assist.