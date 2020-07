Walhain fait une Virton : privé de licence et débouté en appel, le club n'abandonne pas

Le Wallonia Walhain, récemment renommé Golden Black FC, s'était vu refuser sa licence pour la D3 ACFF. L'appel du club brabançon a été rejeté ...

Le Wallonia Walhain s'était vu retirer sa licence pour la D3 Amateurs, désormais appelée D3 ACFF, par le comité sportif. Une décision que le club, récemment renommé "Golden Black FC", a contesté en appel, sans succès : Sudpresse nous apprend ce jeudi que l'appel du club a été jugé non-recevable car introduit hors-délai.

Ce n'est cependant pas la fin de l'affaire : Walhain peut, et devrait, se présenter en évocation et peut encore amener le dossier sur la table de la CBAS. Deux clubs attendent avec impatience des nouvelles : si le Wallonia ne peut pas intégrer la D3 ACFF, le Kosova Schaerbeek, 14e de D3 ACFF et normalement relégué, et Stockel, 2e de P1 brabançonne, espèrent pouvoir sauter sur l'affaire.