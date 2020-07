🎥 La soirée de Gareth Bale a énormément amusé la twittosphère

Gareth Bale n'a disputé que 100 minutes de jeu depuis la reprise au mois de juin et s'est surtout fait remarquer pour ses facéties sur le bancs de touche. Quand les joueurs du Real Madrid ont reçu leur trophée, le Gallois n'avait pas l'air très concerné par les festivités. Une situation qui a fait réagir sur les réseaux sociaux.

Congrats to Gareth Bale on winning La Liga. pic.twitter.com/JGWtFtE2ip

L'ailier s’est même amusé à faire des croche-pattes à ses coéquipiers.

Je suis mort Gareth Bale il tape des balayettes ça me fume je l’aime trop ce fou furieux 😭😭🤍 #HalaMadrid pic.twitter.com/lXyHrhWkbG

Le Gallois apparait par la suite peu concerné par la joie collective et s'éloignera sur la photo officielle des champions d'Espagne.

Quand Zizou a été porté en triomphe par ses joueurs, Bale est resté les bras croisés.

Gareth Bale couldn't be happier for Zidane 🤷‍♂️ pic.twitter.com/8G7AHdaDwJ

Not a single picture of Gareth Bale holding the trophy 🥺😢 pic.twitter.com/TQxNUeZXW5