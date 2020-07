Mauvaise nouvelle pour Leicester City : trois joueurs blessés jusqu'à la fin de la saison

Actuellement 4èmes de Premier League, les Foxes devront tout donner pour garder leur ticket pour la Ligue des champions.

À deux journées de la fin, Leicester City est quatrième de la Premier League et donc en course pour une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le club de Youri Tielemans et Dennis Praet est à égalité de points avec Manchester United, et à seulement une unité de la troisième place occupée par Chelsea. Mais les Foxes viennent d'encaisser une mauvaise nouvelle.

Ben Chilwell (blessé à la cuisse), Christian Fuchs (blessé à l'aine) et James Maddison (blessé à la hanche) ne joueront plus cette saison et seront donc absents dimanche à Tottenham.