L'entraîneur de Waasland-Beveren après la correction au PSG : "Une expérience unique dans une vie"

Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain recevait Waasland-Beveren au Parc des Princes durant cette préparation estivale. Le champion de France l'a emporté 7-0.

L'entraîneur de Waasland-Beveren, Nicky Hayen était très satisfait de la performance de ses troupes lors de la conférence de presse. "C'est une expérience unique dans une vie pour les joueurs et le staff", a-t-il déclaré dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Surtout quand on les voit jouer avec leur meilleure équipe pendant les soixante premières minutes. Mais j'ai aussi dit à mes joueurs d'essayer d'en profiter. L'organisation était parfois solide, mais certains doivent encore s'améliorer. En attaque, nous devons être plus déterminés", a souligné le coach du club waeslandien.

Malgré cette lourde mais logique défaite, Hayen était assez satisfait de la performance de son équipe. "Vous jouez contre l'une des meilleures équipes d'Europe, hein. Et puis il faut être très humble. La semaine dernière, ils ont gagné 0-9 en nonante minutes. Ici c'est 7-0 en cent-vingt minutes. Avons-nous été impressionnés ? Oui, à un moment ou à un autre. Mais il faut parfois croire davantage en soi. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est que nous avons encaissé deux buts à 30 secondes de la fin d'une mi-temps. Et c'était un gros problème la saison dernière. Nous devons maintenant tirer les leçons de ces erreurs".