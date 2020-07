🎥 Insolite : Quand Neymar demande à Lucas Pirard de quel côté tirer le penalty

Il a beau affronter une équipe potentiellement reléguée en D1B, Neymar ne manque pas de faire le 'show'. Lors de la rencontre amicale remportée largement par le PSG contre Waasland-Beveren (7-0), le Brésilien s'est amusé avec Lucas Pirard.

Avant le penalty, concrétisé par Icardi grâce à une petite passe de Neymar, le joueur a demandé à Lucas Pirard, entre les perches waeslandiennes, de quel côté il devait tirer le penalty. Une taquinerie prise avec humour entre les deux joueurs.

Neymar asking the goalkeeper which side he should put the ball before taking a penalty. pic.twitter.com/FusJzMUpcY