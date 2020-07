🎥 Leroy Sané aurait-il annoncé le transfert d'Havertz à Chelsea ?

Ce jeudi, le Bayern présentait officiellement Leroy Sané à la presse. Alors que le joueur a affiché ses ambitions avec le champion allemand, les journalistes ont aussi abordé d'autres sujets, notamment celui de l'éventuel départ de Kai Havertz à Chelsea.

Si le joueur du Bayer Lerverkusen est cité de manière insistante du côté du club anglais, il n'y a encore aucune officialisation de la part des deux clubs. Mais Leroy Sané semble au courant du départ d'Havertz : "Chelsea a les deux meilleurs talents allemands avec Timo Werner et Kai Havertz", a-t-il déclaré.

Sane just confirmed Kai Havertz to Chelsea it seems pic.twitter.com/eaqVeCsMbl