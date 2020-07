Un joueur de Monaco veut changer d'air : "Une lassitude, une envie de nouveaux défis"

Le défenseur brésilien avait été recruté contre 8,5 millions d'euros durant l'été 2017.

Jorge (24 ans) n'a pas réussi à s'imposer à Monaco. Après deux prêts successifs à Porto et à Flamengo, le back gauche brésilien souhaite définitivement quitter le club asémiste comme l'a confirmé son agent.

"Nous avons fait une visioconférence avec les dirigeants de Monaco et nous avons été clairs sur le fait que le joueur doit être impliqué pour se sentir bien et heureux. Aujourd’hui, Jorge n’a plus la tête à Monaco. Ce n’est pas une question de mauvais rapports et ça ne concerne pas l’arrivée d’un nouveau coach. C’est juste une lassitude, une envie de nouveaux défis", a déclaré son agent, Eduardo Uram, pour Globoesporte.