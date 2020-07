Patrick Vieira réagit après la victoire de l'OGC Nice au Standard de Liège : "C'est encourageant pour la suite"

Ce samedi soir, l'OGC Nice s'est imposé contre le Standard de Liège à Sclessin (1-2).

Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice, était satisfait de ses troupes après la première victoire des siens lors de cette préparation estivale. "C’est une vraie bonne chose de gagner un match mais l’objectif pour nous était de continuer à monter en puissance. Le match de ce samedi soir était très intéressant parce qu’on a vu un OGC Nice qui était meilleur dans la construction et aux niveaux de la technique, de la possession et des situations. On aurait pu faire beaucoup mieux mais dans l'ensemble je suis satisfait de ce match", a expliqué le coach des Aiglons sur le canal officiel du club.

"Après quelques semaines d’entraînement, on a de plus en plus d’automatismes dans la construction. Défensivement il y a encore pas mal de choses à régler mais offensivement on a été très intéressants. On crée des liens, on a été solidaires pendant les moments difficiles, j’ai entendu beaucoup d’encouragements sur le terrain et des joueurs qui ont parlé beaucoup plus que d’habitude. C’est encourageant pour la suite", a souligné l'ancien milieu de terrain qui s'envolera vers l'Autriche avec ses joueurs pour un stage de préparation du 31 juillet au 8 août.



💬 "De plus en plus d'automatismes"Retrouvez la réaction du coach Vieira après la victoire face au @Standard_RSCL (1-2) pic.twitter.com/oup52UWHqG — OGC Nice (@ogcnice) July 25, 2020