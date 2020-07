📷 Les nouveaux maillots de Toby Alderweireld and co

Quatre jours après le dernier coup de sifflet de leur saison, les Spurs dévoilent leurs nouveaux maillots.

Au tour des Spurs de dévoiler leurs nouveaux maillots. Tottenham profite de l'intersaison pour présenter ses nouvelles vareuses home et away. De nouveaux équipements que Toby Alderweireld et ses partenaires ne porteront pas en Ligue des Champions, mais bien en Europa League puisque l'équipe de José Mourinho et son équipe ont arraché, in extremis, la sixième place en Premier League dimanche dernier.