Officiel : Un champion du monde allemand raccroche les crampons

La fédération allemande vient d'annoncer que Benedikt Höwedes (32 ans) a pris a retraite. Le défenseur central, champion du monde en 2014 avec la Mannschaft, a porté les couleurs de Schalke 04 epndant de nombreuses années avant des expériences à la Juventus et au Lokomotiv Moscou.

🏆 2014 World Cup winner @BeneHoewedes has announced his retirement from professional football.



Congrats on a great career, Bene, and all the best for the future! 💪#DieMannschaft pic.twitter.com/zaBHpnUJty