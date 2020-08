Miralem Pjanic prend congé de la Juventus

Miralem Pjanic ne jouera plus en Serie A sous le maillot de la Juventus de Turin. Ce samedi, la Vieille Dame s'est inclinée contre la Roma en clôture du championnat et le Bosnien n'a pas disputé cette rencontre. Il était, comme Cristiano Ronaldo, mis au repos à quelques jours de la rencontre face à l'Olympique lyonnais en Ligue des champions.

Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur de la Roma et de Lyon a posté un message d'au revoir. Pjanic va rejoindre la FC Barcelone la saison prochaine.

"Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Ce soir je mets fin à mon expérience en Serie A avec la Juventus. Mais il n'est pas encore temps de dire au revoir. Il sera temps de le faire le 23 août". Cette date est la date de la finale de la Ligue des Champions.

Solo pensarlo mi mette i brividi, ma questa sera finisce la mia esperienza in @SerieA con la @juventusfc ❤️

Però non è ancora il momento dei saluti, per quelli ho intenzione di aspettare il 23 agosto 🔥#FinoAllaFine #ForzaJuve #Stron9er #Pjanist 🎹 pic.twitter.com/ydrcdCUy4r