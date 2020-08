Porté par Odsonne Edouard, le Celtic lance parfaitement sa saison

Alors que d'autres championnats européens comme la Liga ou la Premier League ont pris fin il y a seulement quelques semaines, un autre pays vient de lancer sa saison 2020/2021 de football. En effet, cet après-midi, le Celtic Glasgow, champion en titre en Écosse, et Hamilton se sont affrontés dans le cadre de la première journée de Scottish Premier League.

Une rencontre qui a nettement tourné à l'avantage des Vert et Blanc puisque ces derniers se sont imposés sur le large score de cinq buts à un. Parmi les joueurs qui ont su se mettre en évidence, le jeune attaquant formé au Paris Saint-Germain, Odsonne Edouard, a inscrit un triplé. Le joueur de 22 ans, qui avait déjà marqué 27 buts en 2019/2020, semble être reparti sur les mêmes bases que la saison précédente.

🟢🏳️ An @Oedouard22 hat-trick and goals from @JeremieFrimpong and @KlimalaPatryk get the Bhoys off to a flying start on Flag Day! 🙌#CELHAM #SPFL pic.twitter.com/OasZ8690Gu