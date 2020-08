Pep Guardiola estime que Manchester City doit encore améliorer certaines choses pour gagner la Ligue des champions

Les Cityzens ont l'avantage d'avoir gagné 2-1 lors du match aller face au Real Madrid mais la route est encore longue avant de décrocher la précieuse Coupe aux grandes oreilles.

Vendredi soir, Manchester City sera opposé au Real Madrid pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions. Un match remporté à l'extérieur par les Cityzens lors de l'aller (2-1).

Selon Pep Guardiola, son équipe peut prétendre au titre mais il faudra que tout cela passe par une amélioration en défense.

"Plus que le fait d’encaisser des buts, c’est la façon dont on les encaisse (qui est un problème)", explique l'entraîneur de Manchester City en conférence de presse.

"Quand ils sont brillants, après une belle action, on doit l’accepter. Mais si ce sont des buts évitables, on doit les éviter. Faire ce genre d’erreurs dans cette compétition vous punit énormément. On le sait et on veut améliorer ça progressivement pour remporter cette compétition, on doit s’améliorer dans ce secteur."