Pourtant conquérant, Eupen débute la saison par un partage

Ce lundi soir, Oud-Heverlee Leuven accueillait Eupen à Den Dreef pour le compte de la première journée de Jupiler Pro League.

Ce lundi soir, Eupen se rendait chez le promu louvaniste avec la ferme attention de débuter la saison par une victoire. En effet, Benat San José et son capitaine Nils Schouterden avaient fait savoir en conférence de presse d'avant-match que les Pandas avaient envie de changer leurs mauvaises habitudes. Fini les débuts de saison laborieux, place à une nouvelle ère faite de succès et de points rapidement engrangés.

Pas de véritable changement dans le onze aligné par Brys à OHL tandis que Benoit Poulain, pourtant incertain, et le jeune Isaac Nuhu étaient titulaires côté eupenois. Dans un Den Dreef où régnait une chaleur de gueux, c'est Eupen qui se créera le plus d'occasions en début de partie, mais Darren Keet sera à chaque fois présent sur la trajectoire (10e, 11e, 15e et 27e). OHL se procurera ensuite une belle opportunité avec un tir de Duplus, mais il sera contré par le pied d'Ortwin De Wolf (29e).

Mais après la demi-heure de jeu, les Pandas se montreront un peu plus dangereux à l'image d'un enroulé de Cools (32e) et d'un tir dans la surface de Nuhu (36e), mais ce diable de Keet sauvera les meubles des locaux. Voyant son équipe subir, Marc Brys effectuera deux changements juste avant la pause en faisant monter Van Hyfte et Raemaekers respectivement à la place de Maertens et Tshimanga. Le score sera nul et vierge à la mi-temps.

Eupen débutera la deuxième période tambour battant, mais c'est pourtant OHL qui ouvrira le score via Kotysch d'un tir croisé (57e), 1-0.

Pas abattue pour autant, la formation germanophone continuera de presser le promu et cela portera ses fruits puisque le jeune Nuhu égalisera pour les Pandas (72e), 1-1. Revigorées par ce goal, les troupes de Benat San José poursuivront leur marche en avant mais Julien Ngoy verra Keet l'empêcher de doubler la mise (75e). L'envie de débuter la saison par une victoire était bien présente chez les Pandas qui s'arracheront jusqu'au bout, mais ce ne fut pas assez pour engranger les trois points. OHL et Eupen se quittent dos à dos (1-1).