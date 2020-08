Le retour du public en Angleterre ne se fera pas lors du Community Shield

Le vainqueur de la FA Cup et le champion d'Angleterre s'affrontent traditionnellement en ouverture de la saison et les autorités espéraient pouvoir réintroduire du public à cette occasion, mais se sont résignées.

La FA a abandonné ses plans de faire du Community Shield, qui ouvre traditionnellement la saison anglaise, un match test pour permettre au public de revenir dans les stades. Alors que des événements "pilotes" de snooker et de cricket avec public ont été annulés récemment, les autorités auraient décidé qu'ouvrir Wembley au public le 29 août prochain pour le duel entre Liverpool et Arsenal n'était pas possible, rapporte le Daily Mail.

Les prochaines mesures prises par le gouvernement britannique seront annoncées le 15 août (ce samedi), mais la FA estime que le timing sera trop court pour permettre de mettre en place les protocoles sanitaires nécessaires. Le coût de l'opération serait également trop élevé.