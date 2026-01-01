Noa Lang et Naples, c'est déjà fini ? Le club commence à se poser des questions

En manque de temps de jeu à Naples, Noa Lang pourrait changer d'air. Un club commencerait à se positionner pour lui.

En 2025, Noa Lang avait rejoint Naples pour 25 millions d’euros. À l’époque, c’était un magnifique transfert pour l’ailier, qui venait de gagner le titre de champion avec le PSV Eindhoven.

Mais pour l’instant, l’aventure tourne à la déception. Lang est plus souvent sur le banc que sur le terrain. Il a joué 13 matchs, mais n'a été titulaire que 5 fois. C'est trop peu pour lui et Naples cherche une solution pour s'en débarrasser dès cet hiver.

Lang vers Galatasaray ?

Noa Lang pourrait faire les frais d'une règle du club : pour chaque nouveau joueur qui arrive, un autre doit partir. Selon le journal Il Mattino, le Néerlandais se retrouve sur la liste des départs.

C'est là que Galatasaray entre en jeu. Le club turc est cité comme la destination idéal. Les deux clubs se connaissent très bien, puisqu'ils s'étaient mis d'accord pour le transfert de Victor Osimhen l'année dernière.



Après seulement six mois en Italie, Lang pourrait déjà faire ses valises. En rejoignant Galatasaray, il continuerait de jouer en Ligue des champions, mais il aurait plus de chances d'être titulaire.