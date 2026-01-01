Wouter Vrancken inquiet : un cadre de Saint-Trond intéresse un club de Liga

Wouter Vrancken devra faire attention cet hiver, plusieurs de ses joueurs sont suivis par des clubs étrangers.

Saint-Trond est devenu la belle histoire de cette première partie de saison en Jupiler Pro League. L’équipe de Wouter Vrancken surprend les observateurs avec un football efficace et intelligent.

Le STVV fait mal cette saison

Troisièmes du classement avec 39 points, ils ont changé de visage par rapport à la saison passée, où ils luttaient pour leur survie en Play-downs. Aujourd’hui, c’est une équipe sûre d’elle, solide derrière et dangereuse devant.

Le STVV ne se contente pas d'être régulier, il fait tomber les "géants". En allant gagner au Standard 1-2 et en renversant le Club de Bruges 3-2, les Canaris ont prouvé qu'ils n'avaient pas peur.

Le premier départ ?

Mais le succès attire les convoitises et le mercato hivernal qui approche pourrait inquiéter le coach. Après cette première partie de saison, plusieurs joueurs sont devenus des cibles prioritaires.



Ryotaro Ito est suivi de près. Selon le journal SPORT, le Japonais intéresse Majorque, club du milieu de tableau en Liga. Il ne lui reste que six mois de contrat, et un départ ne serait pas exclu.