Konstantinos Karetsas fait rêver l'Europe : Genk pourrait vivre un moment historique

Kos Karetsas est le talent le plus suivi de Jupiler Pro League cette saison. Le KRC Genk pourrait toucher gros en le vendant.

Tout le monde sait que Konstantinos Karetsas ne restera pas longtemps à Genk. Le jeune milieu attire les plus grands clubs d’Europe et ça devrait rapporter très gros au club limbourgeois. Son contrat court jusqu’en 2029, mais le Grec partira avant.

AS sous le charme

Le journal espagnol AS ne s'est pas trompé en le classant parmi les talents à suivre en 2026. Le quotidien est tombé sous le charme du joueur. "C'est l'espoir de la Grèce. Un nom déjà reconnu parmi l'élite, et qui a conquis le cœur de toute l'Europe".

Le média met en avant son style de jeu raffiné et son talent. "Un milieu de terrain élégant, dans le style d'Arda Güler, doté d'un pied gauche redoutable". Le journal ajoute, sans hésiter, qu'il "quittera bientôt la Belgique pour relever un nouveau défi".

Ses statistiques cette saison confirment tout le bien qu'on pense de lui. Avec un but et deux passes décisives en Europe, ainsi que six passes décisives en championnat, Karetsas est indispensable. Sa valeur marchande grimpe en flèche et atteint les 28 millions d'euros.



Genk peut s'attendre à une pluie d'offres dans les mois à venir. Le club limbourgeois a une nouvelle fois prouvé qu'il savait dénicher des diamants bruts.