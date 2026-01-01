Le Bayern en alerte : Arsenal prêt à chiper un joueur important à Vincent Kompany

Vincent Kompany se repose avant la reprise des championnats, mais il pourrait perdre un élément important de son effectif cet hiver.

En ce moment, le Bayern Munich écrase tout sur son passage en Allemagne. Avec neuf points d’avance sur Dortmund, le club file vers un nouveau titre de champion.

En Ligue des Champions, tout va bien aussi. Seul Arsenal devance les Bavarois au classement. Ce sont d’ailleurs les Gunners qui ont infligé à Vincent Kompany sa première défaite de la saison jusqu’ici.

Goretzka vers Arsenal ?

Justement, Arsenal serait très intéressé par Leon Goretzka. Selon le journaliste Ekrem Konur, les représentants du joueur auraient pris contact avec le club londonien.

Si une belle offre arrive rapidement, un transfert dès ce mois-ci serait possible. Manchester United et Tottenham suivraient également le dossier.

Le milieu allemand ne manque pas d’options : la Juventus, Naples, l’Atlético Madrid ainsi que Fenerbahçe et Galatasaray surveillent aussi sa situation. Comme son contrat se termine à la fin de la saison, le Bayern doit trancher : le prolonger ou le vendre pour récupérer une indemnité.



