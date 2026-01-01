Ça va faire débat : "Nous avons le meilleur stade de Belgique", affirme Michael Verschueren au sujet d'Anderlecht

Michael Verschueren en est sûr, Anderlecht a le meilleur stade de Belgique. Le président du club a plusieurs arguments.

Selon Michael Verschueren, Anderlecht dispose d’un stade qui répond à des standards élevés. "Nous avons le meilleur stade de football de Belgique", déclare-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"Je n’en connais aucun qui soit meilleur. Au Standard, l’ambiance est forte et à Antwerp aussi avec la nouvelle tribune, mais les coins du stade sont ouverts. Ce n’est pas la même chose", explique-t-il. Il souligne que l’infrastructure reste, selon lui, très compétitive.

Le club suit de près les évolutions du football belge et examine les adaptations qui pourraient être nécessaires à long terme.

Possible extension ou déménagement

Verschueren reconnaît que disposer de plus d’espace pourrait apporter des avantages. "Bien sûr, si vous voulez augmenter vos revenus liés à la billetterie et renforcer le lien avec vos supporters, vous avez besoin de plus d’espace. Que ce soit à l’endroit actuel ou ailleurs dépendra de la faisabilité du projet."

Priorités sportives



Malgré la discussion autour du stade, l’objectif sportif reste central. "La priorité est de regagner des titres le plus vite possible. Est-ce que ça prendra deux ou trois ans ? On ne sait pas… En tout cas, je n’écrirai plus de lettre ouverte", ajoute-t-il.