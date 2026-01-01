La plus grosse erreur de Domenico Tedesco avec les Diables Rouges ?

Muzamel Rahmat
| Commentaire
La plus grosse erreur de Domenico Tedesco avec les Diables Rouges ?

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Domenico Tedesco ne faisait pas l'unanimité quand il était sélectionneur de la Belgique. Hein Vanhaezebrouck l'a critiqué sur plusieurs points.

On peut reprocher beaucoup de choses à Hein Vanhaezebrouck, mais sûrement pas de cacher le fond de sa pensée. Dans le journal Het Nieuwsblad, l'ancien coach a donné son avis sur les Diables Rouges. Il a critiqué les choix de Domenico Tedesco, qu’il ne comprend pas.

Tedesco n'en voulait pas

C'est le cas d'Hans Vanaken qui l'agace le plus. Pour lui, le meneur de jeu du Club de Bruges méritait sa place en équipe nationale, mais l'ancien sélectionneur n'était pas de cet avis. "C'est incroyable que Tedesco ne l'ait même pas convoqué une seule fois", a-t-il lâché.

Pour Vanhaezebrouck, Vanaken a de belles choses à montrer. Il est convaincu que le joueur a toujours "du potentiel" pour briller au plus haut niveau. Il pense que "Vanaken pourrait rencontrer un entraîneur capable de le propulser au niveau supérieur" pour jouer un rôle clé lors des grands matchs.

Quand on lui demande si Vanaken est le plus intelligent de sa génération, Hein fait forcément la comparaison avec Kevin De Bruyne. Pour lui, le joueur de Naples est "un génie absolu", mais il place Hans juste après. Il affirme que "Hans n'est pas loin derrière" en termes de réflexion sur le terrain.

Lire aussi… Le talon d'Achille des Diables pour des années encore ? "La Belgique a un problème dans sa formation"
D'après lui, la seule différence se joue sur un détail physique. "Seule la vitesse d'exécution de Vanaken est légèrement inférieure à celle de De Bruyne".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
FC Bruges
Belgique
Domenico Tedesco
Hein Vanhaezebrouck
Hans Vanaken

Plus de news

Le talon d'Achille des Diables pour des années encore ? "La Belgique a un problème dans sa formation"

Le talon d'Achille des Diables pour des années encore ? "La Belgique a un problème dans sa formation"

18:20
Konstantinos Karetsas fait rêver l'Europe : Genk pourrait vivre un moment historique

Konstantinos Karetsas fait rêver l'Europe : Genk pourrait vivre un moment historique

23:01
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/01: Goretzka - Ito - Benteke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/01: Goretzka - Ito - Benteke

21:45
Noa Lang et Naples, c'est déjà fini ? Le club commence à se poser des questions

Noa Lang et Naples, c'est déjà fini ? Le club commence à se poser des questions

22:00
Le Bayern en alerte : Arsenal prêt à chiper un joueur important à Vincent Kompany

Le Bayern en alerte : Arsenal prêt à chiper un joueur important à Vincent Kompany

21:45
Première titularisation réussie : un Diable Rouge tient tête à Liverpool à Anfield

Première titularisation réussie : un Diable Rouge tient tête à Liverpool à Anfield

21:20
"L'analyse ne prend plus que quelques minutes" : l'arme plus si secrète des Diables pour la Coupe du Monde

"L'analyse ne prend plus que quelques minutes" : l'arme plus si secrète des Diables pour la Coupe du Monde

17:00
Wouter Vrancken inquiet : un cadre de Saint-Trond intéresse un club de Liga

Wouter Vrancken inquiet : un cadre de Saint-Trond intéresse un club de Liga

21:00
Ça va faire débat : "Nous avons le meilleur stade de Belgique", affirme Michael Verschueren au sujet d'Anderlecht

Ça va faire débat : "Nous avons le meilleur stade de Belgique", affirme Michael Verschueren au sujet d'Anderlecht

20:30
10 millions d'euros partis en fumée : un club de Pro League met fin à une histoire interminable

10 millions d'euros partis en fumée : un club de Pro League met fin à une histoire interminable

20:00
📷 Ce n'est ni Anderlecht ni le Club de Bruges : Christian Benteke prend une toute autre direction

📷 Ce n'est ni Anderlecht ni le Club de Bruges : Christian Benteke prend une toute autre direction

19:30
De retour en club...ou même chez les Diables ? Hein Vanhaezebrouck semble plus affûté que jamais

De retour en club...ou même chez les Diables ? Hein Vanhaezebrouck semble plus affûté que jamais

19:00
"J'y pense sérieusement" : un ancien du Standard vit-il ses derniers mois comme entraîneur ?

"J'y pense sérieusement" : un ancien du Standard vit-il ses derniers mois comme entraîneur ?

18:40
Nos clubs ont-ils vraiment le choix ? La tendance claire qui s'accentue encore depuis cinq ans en Pro League

Nos clubs ont-ils vraiment le choix ? La tendance claire qui s'accentue encore depuis cinq ans en Pro League

18:00
L'avenir d'Anderlecht s'écrira-t-il avec Olivier Renard ? La mise au point de Michael Verschueren

L'avenir d'Anderlecht s'écrira-t-il avec Olivier Renard ? La mise au point de Michael Verschueren

17:30
"Si c'était un changement tactique, c'en était un très mauvais" : comme à Anderlecht, Joshua Zirkzee divise

"Si c'était un changement tactique, c'en était un très mauvais" : comme à Anderlecht, Joshua Zirkzee divise

16:30
Christian Benteke de retour en Belgique, dans l'un de ses anciens clubs ? "C'était une relation d'amour-haine"

Christian Benteke de retour en Belgique, dans l'un de ses anciens clubs ? "C'était une relation d'amour-haine"

16:00
Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

Jamais loin du jeu de quilles : les discussions secrètes entre Hein Vanhaezebrouck et Ivan Leko à Gand

15:30
La RAAL a accéléré le processus : des retrouvailles plus rapides que prévu pour les Kindermans

La RAAL a accéléré le processus : des retrouvailles plus rapides que prévu pour les Kindermans

15:00
Un moment clef : un gardien de but belge dépasse Thibaut Courtois sur Transfermarkt

Un moment clef : un gardien de but belge dépasse Thibaut Courtois sur Transfermarkt

11:31
40 ans, ça se fête : la belle surprise des Francs Borains à leurs supporters pour le match au RFC Liège

40 ans, ça se fête : la belle surprise des Francs Borains à leurs supporters pour le match au RFC Liège

14:30
Incroyable : un pays suspend ses stars après le fiasco de la CAN

Incroyable : un pays suspend ses stars après le fiasco de la CAN

14:00
Enfin le bout du tunnel ? Un ancien flop du Standard a fait ses débuts en Premier League

Enfin le bout du tunnel ? Un ancien flop du Standard a fait ses débuts en Premier League

13:30
Un jeune talent formé aux USA est cité à Anderlecht

Un jeune talent formé aux USA est cité à Anderlecht

13:00
Qualification mais inquiétude pour l'ex-Zèbre Hervé Koffi

Qualification mais inquiétude pour l'ex-Zèbre Hervé Koffi

12:20
Roberto Carlos a été opéré suite à une alerte cardiaque

Roberto Carlos a été opéré suite à une alerte cardiaque

12:00
Coup de tonnerre en Premier League : le coach d'un grand club va démissionner

Coup de tonnerre en Premier League : le coach d'un grand club va démissionner

10:30
Le premier match de 2026 a déjà eu lieu - et un ancien de Pro League y a participé

Le premier match de 2026 a déjà eu lieu - et un ancien de Pro League y a participé

11:00
Scène rare à la CAN : Paul Put a utilisé ses trois gardiens de but

Scène rare à la CAN : Paul Put a utilisé ses trois gardiens de but

10:00
Le premier départ du mercato hivernal est officiel : Westerlo laisse partir un excédentaire

Le premier départ du mercato hivernal est officiel : Westerlo laisse partir un excédentaire

09:30
La prochaine bataille de la fédération belge ? Un binational explose...sous les yeux de Roberto Martinez

La prochaine bataille de la fédération belge ? Un binational explose...sous les yeux de Roberto Martinez

31/12/2025
1
La rédaction de Walfoot.be vous souhaite une merveilleuse année 2026 !

La rédaction de Walfoot.be vous souhaite une merveilleuse année 2026 !

31/12/2025
2
Michael Verschueren en est sûr : "Sans son départ, Anderlecht aurait progressé plus vite"

Michael Verschueren en est sûr : "Sans son départ, Anderlecht aurait progressé plus vite"

31/12/2025
1
🎥 "Le Numéro 12 du Destin" : un ancien du Standard fait la part belle à Sclessin dans son documentaire

🎥 "Le Numéro 12 du Destin" : un ancien du Standard fait la part belle à Sclessin dans son documentaire

31/12/2025
🎥 Rira bien qui rira le dernier : quand Amadou Onana se fait troller par un joueur d'Arsenal

🎥 Rira bien qui rira le dernier : quand Amadou Onana se fait troller par un joueur d'Arsenal

31/12/2025
De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute

De la prise de pouvoir jusqu'à sa démission : Michael Verschueren à coeur ouvert sur Wouter Vandenhaute

31/12/2025

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved