La plus grosse erreur de Domenico Tedesco avec les Diables Rouges ?

Domenico Tedesco ne faisait pas l'unanimité quand il était sélectionneur de la Belgique. Hein Vanhaezebrouck l'a critiqué sur plusieurs points.

On peut reprocher beaucoup de choses à Hein Vanhaezebrouck, mais sûrement pas de cacher le fond de sa pensée. Dans le journal Het Nieuwsblad, l'ancien coach a donné son avis sur les Diables Rouges. Il a critiqué les choix de Domenico Tedesco, qu’il ne comprend pas.

Tedesco n'en voulait pas

C'est le cas d'Hans Vanaken qui l'agace le plus. Pour lui, le meneur de jeu du Club de Bruges méritait sa place en équipe nationale, mais l'ancien sélectionneur n'était pas de cet avis. "C'est incroyable que Tedesco ne l'ait même pas convoqué une seule fois", a-t-il lâché.

Pour Vanhaezebrouck, Vanaken a de belles choses à montrer. Il est convaincu que le joueur a toujours "du potentiel" pour briller au plus haut niveau. Il pense que "Vanaken pourrait rencontrer un entraîneur capable de le propulser au niveau supérieur" pour jouer un rôle clé lors des grands matchs.

Quand on lui demande si Vanaken est le plus intelligent de sa génération, Hein fait forcément la comparaison avec Kevin De Bruyne. Pour lui, le joueur de Naples est "un génie absolu", mais il place Hans juste après. Il affirme que "Hans n'est pas loin derrière" en termes de réflexion sur le terrain.

Lire aussi… Le talon d'Achille des Diables pour des années encore ? "La Belgique a un problème dans sa formation"›

D'après lui, la seule différence se joue sur un détail physique. "Seule la vitesse d'exécution de Vanaken est légèrement inférieure à celle de De Bruyne".