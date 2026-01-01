Première titularisation réussie : un Diable Rouge tient tête à Liverpool à Anfield

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Première titularisation réussie : un Diable Rouge tient tête à Liverpool à Anfield

Liverpool a été freiné à Anfield par un Leeds solide et bien organisé. Avec une belle prestation défensive de Sebastiaan Bornauw.

On attendait des buts pour ce premier match de l'année à Anfield, mais Liverpool a calé. Privés de leur star Mohamed Salah, parti à la CAN, les hommes d'Arne Slot ont tourné autour du ballon sans trouver la faille, 0-0.

Bornauw en grande forme

La surprise du jour, c’était la présence de Sebastiaan Bornauw dans la défense de Leeds United. Le Diable Rouge n'avait quasiment pas joué cette saison. Pourtant, l'ancien d'Anderlecht a été impressionnant.

Le match a failli basculer dans les dernières minutes. Bornauw a dévié le ballon de la tête pour Calvert-Lewin, qui a inscrit le but de la victoire. Les fans de Leeds ont explosé de joie… avant que l’arbitre n’annule le but pour une position de hors-jeu.

Leeds repart avec un très bon point et peut remercier sa défense. Pour Liverpool, c’est une mauvaise opération. Sans Salah pour faire la différence, l’attaque a manqué d’inspiration et de vitesse.


Bornauw devra continuer sur cette lancée s'il veut être retenu par Rudi Garcia pour participer à la Coupe du monde 2026. Koni De Winter déçoit à l'AC Milan et il pourrait lui chiper sa place.

