Une victoire "au mental" pour Charleroi: "Pas facile du tout, mais on s'est arraché"

Le début de rencontre laissait présager une belle soirée pour les Zèbres, mais, si la victoire est au bout, le Sporting a dû serrer les dents. La faute à "un quart d'heure de flottement" en première période et à une exclusion indiscutable en seconde.

C’est un match à plusieurs visages auquel on a assisté, samedi soir, sur la pelouse d’OHL et Dorian Dessoleil était le premier à le reconnaître. "On a très bien commencé, on aurait même pu doubler la mise, mais on a manqué le break et on a remis Louvain dans le match", analyse le capitaine des Zèbres.

"Un petit quart d’heure de flottement" dans l’organisation carolo qui a permis à OHL de revenir dans le match, mais qui n’a pas atteint le moral des Carolos. Au contraire, ils sont revenus sur le terrain avec des intentions. "On a affiché la bonne mentalité, celle qu’on a depuis le début de saison", insiste Dorian Dessoleil pour expliquer le retour conquérant de son équipe sur la pelouse après le repos.

"Au forceps"

Une mentalité que les Carolos ont dû conserver jusqu’au bout. D’autant plus à dix contre onze. "Mamadou n’est pas un joueur agressif, mais sa carte rouge était méritée. Et nous, à dix, on y est allé avec nos caractéristiques. Au forceps et au mental et ça nous a permis de tenir et de faire la différence", se réjouit Dorian Dessoleil.

"Un succès à la Charleroi", estime d'ailleurs Steeven Willems. "Plus dans la douleur, au terme d’un match pas facile du tout, mais on aime ce genre de match et on s’en est sorti." Et ça fait neuf sur neuf avant de défier l’Antwerp la semaine prochaine.