Ablie Jallow : "Cette victoire va nous aider pour la suite"

L'international gambien a été déterminant dès son entrée au jeu en seconde période et fait partie des grands artisans du succès sérésien contre Deinze ce vendredi soir (3-2).

Mené pourtant 0-2 à la pause, le RFC Seraing est parvenu à renverser la rencontre et s'offrir une remontada en seconde période. L'un des moments clés fut la montée au jeu d'Ablie Jallow, passeur décisif sur le deuxième but sérésien. "Une bonne sensation après ma première apparition sous le maillot de Seraing. L'emporter de cette façon, c'est vraiment bien. Je suis content que nous ayons pris les trois points", confie l'ailier âgé de 21 ans. "Nous avons bien poussé en seconde période et nous avons mérité ce succès. Cette victoire va nous aider pour la suite", explique le joueur prêté par le FC Metz.

L'international gambien (5 capes) a ensuite dit ce qu'il pouvait apporter aux Métallos cette saison. "Nous avons beaucoup de jeunes joueurs dans ce groupe et l'ambiance est vraiment bonne. Je vais tout donner et essayer d'aider au mieux l'équipe", a expliqué Ablie Jallow.