Le PSG sans attaquant, une aubaine pour Lens?

Qui va marquer un but pour le PSG? C'est ce que doit se demander Tuchel qui pourrait aligner...Jesé.

En match en retard de la 2e journée, Lens accueille le Paris Saint Germain. Les Lensois retrouvent la Ligue 1 après 4 années passées en Ligue 2. Les Nordistes ont pourtant connu une saison dernière agitée avec le limogeage de Montanier et la nomination de Haise, en tant que coach principal, mais ont assuré l’essentiel avec une deuxième place derrière Lorient, synonyme d’accession à l’élite.

Le club lensois s’est montré actif lors du mercato avec les arrivées de Fofana, Ganago, Sylla et Kakuta. Pour leur première sortie de la saison et malgré une très belle prestation à la fois physique et tactique, les Nordistes se sont inclinés sur le terrain de Nice (2-1).

De son côté, le PSG a réalisé le quadruplé sur le plan national et a atteint, pour la première fois de son histoire, la finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont malheureusement inclinés en finale face au Bayern mais ont montré des choses intéressantes avec un esprit nouveau. Cette défaite sera peut-être formatrice pour d'autres finales. Pour ce premier match de la nouvelle saison, le PSG devrait se présenter avec une équipe décimée puisque Neymar, Paredes, Di Maria, Icardi et Navas sont tous positifs au coronavirus.

En sélection avec la France, Kylian Mbappé a également été écarté du groupe pour ce même problème. Tuchel se retrouve sans attaquant avant d’aborder cette rencontre face à Lens. A domicile, les Nordistes pourraient profiter de cette hécatombe et d’une condition physique moyenne du Paris Saint-Germain, pour accrocher le champion de France.

