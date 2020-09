Un trio français fait rêver le Real Madrid

Si ce mercato estival 2020 rime plutôt avec dégraissage, le prochain marché des transferts s'annonce grandiose du côté de la Casa Blanca.

Zinédine Zidane pense déjà à la suite. Aucun grand investissement sera possible cette année mais le Real Madrid prépare déjà un gros chantier pour 2021. Les Français Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Kylian Mbappé (PSG) et Dayot Upamecano (RB Leipzig) sont dans le viseur du club madrilène pour l'été prochain, comme l'affirme AS.

Un trio français de folie pour renforcer chaque ligne du Real. Kylian Mbappé pour l'attaque, Eduardo Camavinga dans l'entre-jeu et Dayot Upamecano comme remplaçant en devenir de Sergio Ramos. L'ensemble de ses trois transferts coûterait au moins 300 millions d'euros à Florentino Perez. Upamecano possèderait une clause libératoire proche des 80 millions d'euros. Mbappé, qui ne souhaiterait toujours pas prolonger au PSG et pourrait envisager de partir en fin de saison prochaine, pourrait partir pour 200 millions d'euros. Le prix de Camavinga pourrait atteindre les 80 millions d'euros en cas de belles performances européennes.

Le Real Madrid part avec un gros avantage, les trois joueurs seraient de grands aficionados de la Casa Blanca depuis tout petit.

Affaire à suivre...