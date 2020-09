Mouscron est passé à côté d'une pépite de Pro League

Depuis janvier dernier, la Pro League a pu faire connaissance avec un certain Terem Moffi du côté du KV Courtrai. Le Nigérian aurait cependant pu briller à quelques kilomètres de là ...

Terem Moffi (21 ans) affrontera l'Excel Mouscron ce dimanche sous les couleurs du KV Courtrai, mais aurait pu évoluer ... de l'autre côté du terrain : comme le rapporte La Dernière Heure, le club hurlu a en effet fait passer un test à l'attaquant, qui évoluait à l'époque au FK Riteriai, en Lituanie. Mais Moffi ... ne convainc pas la direction mouscronnoise de tenter le coup.

Du côté de Courtrai, on s'en réjouit, naturellement : le KVK mettra 150.000 euros sur la table pour le Nigérian, qui devient rapidement la nouvelle sensation du championnat et inscrit 4 buts en 7 matchs. La valeur de Terem Moffi aujourd'hui est estimée à 3 millions d'euros par Transfermarkt, soit 20 fois plus que le montant déboursé ...