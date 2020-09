Quel PSG face à l'OM ? "Un Classique avec des jeunes, c'est difficile ..."

Le PSG s'est incliné à Lens pour son premier match de Ligue 1. Les champions en titre étaient privés de leurs stars suite à une épidémie de coronavirus au sein du groupe. Qu'en sera-t-il ce dimanche pour le Classico français ?

Le premier match du PSG en Ligue 1 s'est terminé par une défaite sur la pelouse du Racing Lens (1-0). Mais les champions en titre n'avaient que bien peu de titulaires à disposition, et disputent qui plus est un match important dès ce dimanche : le Classique face à l'Olympique de Marseille. "Est-ce que nous aurons Neymar, Paredes, Di Maria ? Je ne sais pas", reconnaît Thomas Tuchel en conférence de presse d'après-match. "C'est possible que l'un ou l'autre joue avec une seule séance d'entraînement dans les jambes".

Tous trois, au contraire de Kylian Mbappé revenu de l'Équipe de France avec le coronavirus, sont en tout cas sortis d'isolation et ont rejoint le groupe. "On ne prendra aucun risque vis-à-vis du coronavirus, mais physiquement ... Qu'est-ce que je peux attendre d'eux ? Normalement, ça ne se fait pas, de les faire jouer. Mais on ne peut pas se permettre de jouer le Classique avec des jeunes", pointe Tuchel.