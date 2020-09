Avant le Clasico, les ultras parisiens déploient une banderole qui crée déjà la polémique

Clasico au programme ce dimanche soir (21h) entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille en clôture de la 3e journée de Ligue 1.

Avant le Clasico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ce dimanche (21h) en clôture de la 3e journée de Ligue 1, le Collectif Ultras Paris a répondu via une banderole au chambrage du milieu offensif marseillais Dimitri Payet.

"PSG-OM, 9 ans de sodomie en bande organisée", peut-on lire sur une banderole déployée devant la Tour Eiffel, en référence à la série d'invincibilité du PSG face à l'OM depuis le 27 novembre 2011.

Cependant, les termes choisis par les fans franciliens font l'objet d'une polémique sur les réseaux sociaux. Dimanche matin, Rouge direct, qui lutte contre l'homophobie dans le monde du football, a dénoncé sur le même réseau social une "injure homophobe" et "inacceptable".

"L'impunité face à l'homophobie dans le football ne fait que la nourrir. Le 17 mars 2019, il y a eu les injures homophobes lors d'un PSG-OM en présence de la ministre", développe le porte-parole du collectif Julien Pontes à l'AFP. "On va certainement porter plainte contre ces banderoles comme on le fait à chaque fois. On est les seuls à le faire. Pourquoi la mairie de Paris ne le fait pas ? Le PSG, l'OM, les instances du football devraient réagir", a-t-il continué.