Liga : Le Villarreal d'Unai Emery tenu en échec par un promu, le Betis commence bien

Peu de buts cet après-midi en Espagne. Tandis que le Real Valladolid et la Real Sociedad se sont neutralisés, tout comme Villarreal et Huesca, le Betis s'est imposé face à Alavés.

La saison 2020/2021 de Liga a débuté ce week-end. Aujourd'hui, la première journée du championnat espagnol s'est poursuivie. Trois rencontres étaient donc au programme cet après-midi avant le choc de la soirée, à savoir le derby de Valence entre le FC Valencia et Levante (coup d'envoi à 20h45).

Valladolid - Real Sociedad

Auteur d'une belle saison en 2019/2020 à l'issue duquel il a terminé à la sixième place, le club de San Sebastian n'a pu faire mieux qu'un match nul face au Real Valladolid. En effet, après avoir pourtant encaissé l'ouverture du score en première période par un but de Michel Herrero peu avant la mi-temps (39e), la formation à la tunique bleue et blanche est revenu à la marque grâce au dernier talent issu de son centre de formation, à savoir le jeune Roberto Lopez (20 ans), buteur à l'heure de jeu (60e). Score final : 1-1.

Villarreal - Huesca

Scénario très similaire entre le sous-marin jaune et le promu, Huesca. Mené à la pause en raison d'un but inscrit par Pablo Maffeo (42ème), prêté par le VfB Stuttgart, les hommes d'Unai Emery ont su inverser la tendance. C'est l'inévitable Gerard Moreno, auteur de 20 buts la saison dernière, qui a remis les deux équipes à égalité en marquant sur penalty (68e). Score final : 1-1.

Deportivo Alavés - Betis Séville

De son côté, le Bétis Séville a débuté son exercice 2020/2021 par une victoire "au buzzer". En effet, le club andalou s'est imposé sur la plus petite des marges grâce à un but de Cristian Tello dans le temps additionnel (90+4). Ce dernier était entré seulement quelques minutes plus tôt (82ème) à la place de William Carvalho. Score final : 0-1.