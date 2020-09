Le FC Liège a bafouillé, Drazen Brncic sait pourquoi

Ce dimanche après-midi, le FC Liège s'est hissé au quatrième tour de la Coupe de Belgique après avoir pris difficilement la mesure du Stade Waremmien (3-1).

Le FC Liège n'a pas montré son meilleur visage face à Waremme ce dimanche. Néanmoins, le coach du matricule 4 connait les raisons. "Je suis heureux de passer le tour et nous allons pouvoir tirer beaucoup d'enseignements de cette rencontre. Mais, ce n'est pas le Liège qui me plait que j'ai vu jouer. De nouveau, nous éprouvons des difficultés au niveau mental", souligne le technicien croate. "L'importance de la rencontre et l'enjeu ont comme paralysé mes troupes, car durant la semaine, ils ne jouent pas de la sorte. Nous manquons alors les ballons faciles et réagissons mal en défense", précise l'entraîneur des Sang et Marine.

Les locaux avaient bien dominé leur sujet durant trente minutes avant de voir Waremme égaliser. "Nous avons encaissé sur leur première occasion puis nous paniquons. Mes joueurs effectuent alors de mauvais choix par la suite. J'espère qu'ils veulent trop bien faire... Il va falloir s'améliorer au niveau de la lucidité. Le problème est mental à 100%", a conclu Drazen Brncic.