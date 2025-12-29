Oubliez l'Union, Bruges et Anderlecht : "Ce sont eux qui pratiquent le plus beau football de Belgique"

La phase classique en est déjà à 20 journées disputées. Et Saint-Trond ne faiblit pas, que du contraire.

Avec sa victoire au Standard, Saint-Trond en est désormais à sept victoires sur ses huit derniers matchs. La seule défaite sur ce laps de temps ? Du côté d'Anderlecht. Pas plus grave que cela : les Canaris ont repris leur marche en avant et relégué le Sporting quatre points plus bas.

Le STVV est même plus proche de la tête du championnat que d'une sortie du podium. Tout sauf immérité pour Marc Degryse : "Saint-Trond pratique le plus beau football du championnat belge. J'adore les regarder jouer. De la technique, des combinaisons et un football mature", s'enthousiasme-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Capable d'aller gagner à Sclessin, même dans un moins bon jour

Il attribue cette renaissance à Wouter Vrancken. Lui aussi est passé par des moments difficiles à Genk, et surtout à La Gantoise : " On voit clairement sa patte. Il a traversé des moments moins fastes, mais il est aujourd'hui au sommet de son art. Pour moi, il fait de nouveau partie des grands noms du coaching belge".

La stabilité de Saint-Trond pourrait également être décisive dans le sprint final, même si le puzzle prend forme désormais un peu partout : " Tous les entraîneurs, et notamment ceux qui ont récemment changé de club, ont désormais un peu de répit. Ils peuvent peaufiner les automatismes pendant cette trêve hivernale et les stages d'entraînement".



"Progressivement, tout le monde pourra tirer parti de son équipe à l'approche des Playoffs. Je suis curieux de voir combien de rebondissements inattendus nous réserve encore cette saison". Nous aussi Marc, nous aussi.