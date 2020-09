Mourinho juge ses joueurs "fainéants" après la défaite inaugurale de Tottenham

Tottenham a bien mal entamé la saison, par une défaite à domicile contre Everton. Toby Alderweireld et ses équipiers ont été "fainéants", estime José Mourinho.

Le Portugais n'a pas tari de critiques à l'égard de son égard au terme de la rencontre inaugurale de Premier League perdue par les Spurs (0-1) contre Everton. "Tout a commencé au pressing, ou plutôt à l'absence de pressing. C'était fainéant. Quand vous mettez un pressing fainéant, vous laissez l'adversaire construire de l'arrière. Et quand il a autant de qualité, je ne dirais pas qu'Everton mais que presque n'importe quelle équipe en Premier League, si vous les laissez jouer, ils sont dans leur zone de confort", regrette José Mourinho via Skysports.

"Je pourrais aussi parler de la forme physique de certains de mes joueurs. Nous avons eu deux pré-saisons très étranges, pour certains même pas de pré-saison. Mais bravo à Carlo (Ancelotti) et ses gars", précise le Special One. "Je suis déçu de mon équipe, mais heureusement, Amazon n'est plus là pour filmer ce que je leur dirai. Ca doit rester dans le vestiaire".