Philippe Montanier : "On sait que c'est compliqué durant ces premiers tours préliminaires"

Ce jeudi, le Standard de Liège a pris la mesure de Bala Town (2-0) à Sclessin. Pas de score fleuve de la part des Rouches mais une qualification pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League. Le matricule 16 croisera le fer avec le club serbe de Vojvodina jeudi prochain.

Philippe Montanier était content de ses troupes à l'issue de la rencontre. "Satisfait du match et de la qualification. Nous aurions pu, il est vrai, creuser un peu plus l'écart au vu des occasions énormes. Il a fallu qu'Arnaud (Bodart) arrête un penalty pour nous éviter des frayeurs. On sait que c'est compliqué durant ces premiers tours préliminaires. Ce n'est pas simple, à l'image de Tottenham qui a souffert", confie le technicien français. "L'état d'esprit des joueurs était irréprochable même si nous aurions dû faire preuve de plus d'efficacité. Néanmoins, il faut féliciter Bala Town pour son engagement à toute épreuve de la première à la dernière minute", a précisé le coach des Rouches.

Le Standard aurait dû marquer plus de goals ce jeudi soir. "C'est comme lors des matchs de Coupe où l'adversaire a deux voire trois occasions et va les cadrer. Nous avons eu dix-neuf tirs et neuf cadrés rien qu'en première période. Nous avons fait preuve d'un certain relâchement après la pause. Il fallait être plus simple et précis. Nous avons fait le travail, c'est le plus important", a souligné l'entraîneur du matricule 16 qui sera tête de série au quatrième tour de la C3. "C'est important de jouer à domicile même à huis clos : le terrain et la fatigue liée au déplacement. Nous croisons les doigts pour que cela dure", a conclu Philippe Montanier qui suivra avec attention ce vendredi le tirage au sort.