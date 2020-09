Les Diables restent au sommet du classement FIFA

C'est devenu une bonne habitude: les Diables Rouges trônent en tête du classement FIFA et ça fait désormais deux ans de domination sur le ranking mondial pour l'équipe nationale belge, qui augmente de deux points son avance sur son premier poursuivant, la France.

Le Brésil complète le podium, devant l'Angleterre. Le Portugal gagne deux places et intègre le top 5. L'Uruguay, l'Espagne, la Croatie, l'Argentine et la Colombie, dans cet ordre, complètent le top 10.

🚨 New #FIFARanking 🚨



🇧🇪 @BelRedDevils stay top 🔝

🇵🇹 @selecaoportugal into the top 5 🖐️

🇷🇺 @TeamRussia the biggest climbers 📈