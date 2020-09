PSG : lourde suspension pour Kurzawa, "l'affaire" Neymar en attente

La bagarre générale à la fin de PSG-OM a vu l'arbitre brandir 5 cartons rouges : 3 aux Parisiens, 2 aux Marseillais. La Commission de Discipline a rendu ses verdicts.

Le joueur le plus sévèrement puni est Layvin Kurzawa, qui prend 6 matchs de suspension pour son geste à l'encontre de Jordan Amavi. Celui-ci a pris 3 matchs, tandis que Neymar et Leandro Paredes ont tous deux pris 2 matchs fermes et un avec sursis. Enfin, Dario Benedetto a pris une journée de suspension. Tous ces joueurs avaient été exclus par Mr Brisard, l'arbitre de la rencontre, mais Benedetto et Paredes l'avaient été via deux jaunes et pas rouge directe.

Reste à étudier le dossier Alvaro Gonzalez : pas exclu, l'Espagnol est accusé par Neymar d'insultes racistes, dont il n'existe pour l'heure aucune preuve publique. L'affaire a été placée en instruction en attente que les choses s'éclairent. Angel Di Maria, lui, risque gros : lui non plus pas exclu, il a été clairement vu en train de cracher sur Alvaro Gonzalez et devra s'expliquer mercredi prochain devant la Commission. Il risque 6 matchs.