Cité à Genk, Marc Brys réagit : "Je viens juste de rejoindre OHL"

Oud-Heverlee Leuven affronte Ostende ce week-end, mais les principales questions posées à Marc Brys concernaient le Racing Genk.

Genk est à la recherche d'un nouveau coach après le licenciement de Hannes Wolf et ils ont manifesté de l'intérêt pour Marc Brys, actuellement à la tête d'OHL. Le coach du promu n'a pas hésité à répondre aux questions concernant Genk tout en faisant un clin d'œil. "Genk ou Gand ?" a-t-il plaisanté dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Non, vous parlez d'un flirt, mais il doit venir de deux côtés. Je travaille à Louvain de manière merveilleuse, avec un groupe ambitieux et des dirigeants ayant une énorme connaissance du football, une situation de luxe. Je viens juste de rejoindre OHL et je ne vois pas ce qui peut me faire déjà quitter le club", a souligné l'Anversois.

"Il y a beaucoup de potentiel à Louvain et cela me convient de vouloir progresser pas à pas. Il est totalement hors de question de penser à Genk maintenant. Et en plus de cela, je mange très bien ici tous les matins et tous les après-midi. Quand Barcelone arrivera, j'aviserai", a conclu Brys.