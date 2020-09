Wouter Biebauw bientôt de retour en D1A ?

Sans club depuis la faillite de Roulers, le portier pourrait retrouver l'élite du football belge.

Wouter Biebauw (36 ans) négocie actuellement avec le Beerschot depuis quelques jours, selon Het Nieuwsblad. Le gardien de but pourrait devenir la doublure du capitaine Mike Vanhamel du côté du Kiel. Cependant, les deux parties sont encore loin d'un accord, il devrait y avoir plus de clarté ce week-end.

Avec Antoine Lejoly (22 ans) et Senne Goossens (18 ans), le Beerschot dispose déjà de deux gardiens de but remplaçants et prometteurs, mais les deux garçons n'ont pas encore d'expérience. C'est le cas de Wouter Biebauw avec plus de 250 matches au plus haut niveau.