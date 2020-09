Bruges n'a qu'une seule piste en tête et elle mène à un Diable Rouge

Philippe Clement l'a annoncé en conférence de presse: le mercato de Bruges n'a pas changé.

Michael Krmencik vient de marquer trois buts en deux matches, Youssouph Badji a été assez costaud du haut de ses 19 ans depuis le début de la saison. Pourtant, Philippe Clement pense au futur et au calendrier infernal qui sera le sien et veut un nouvel attaquant.

Cet attaquant numéro 1 est un Diable Rouge et d'après nos informations il s'agit de Christian Benteke. L'attaquant de Crystal Palace n'a plus d'avenir dans son club et peut le quitter, en prêt avec option d'achat ou en transfert définitif.

Le Club de Bruges espère réussir avec lui le même coup qu'avec Simon Mignolet, c'est à dire l'attirer pour lui permettre de prendre de la confiance, et redorer son blason auprès de Martinez pour l'Euro 2021. De plus, les Gazelles vont disputer la Ligue des Champions ce qui n'est pas pour déplaire à n'importe quel joueur.

Bruges aimerait acquérir Benteke pour un montant de 5 millions d'Euros, Palace en demande un petit peu plus c'est à dire 8 millions. Les négociations vont aller bon train mais il reste aussi à savoir ce que voudra faire le joueur, qui est dans un premier temps réticent à l'idée de revenir en Belgique. Cependant, les pistes ne sont pas nombreuses même si un club turc, le Fenebahçe, est intéressé.